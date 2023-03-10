В Музее Нигулисте, в исторической башне, открываются новый стеклянный лифт и поднебесный этаж

Лифт и поднебесный этаж, ставшие результатом объемных строительных работ, являются уникальными в масштабах Эстонии. На лифте все желающие, в том числе посетители с особыми потребностями, смогут попасть на самый верх башни. Для посетителей будут открыты и старинные переходы, и отреставрированная лестница, поднимаясь по которой можно изучить архитектуру и детали башни, а также выставку церковных колоколов.

По словам генералього директора Художественного музея Эстонии, Сирье Хельме, масштабный проект Художественного музея Эстонии – ремонт и строительство лифта в башне Нигулисте, дополнительного этажа Малой часовни, обновление фасада здания и установка новых технологических систем, − начался с абстрактной мысли о лифте, на котором можно было бы подняться на самый верх башни и посмотреть оттуда на город. „Эта мысль в итоге выросла в грандиозный ремонтный проект, поскольку состояние башни было более сложным, чем кто-либо мог себе представить. Как всегда, в случае с историческими зданиями, в ходе ремонтных работ возникали ситуации, требовавшие быстрого реагирования и хитроумных решений. Весь строительный процесс стал чередой хороших и неприятных сюрпризов. Результат, тем не менее, великолепен: здание приведено в порядок и отлично выполняет свою функцию, это современное и надёжное хранилище для собрания самого ценного в Эстонии собрания произведений искуства эпохи Средневековья“, − сказала Хельме.