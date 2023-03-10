В Музее Нигулисте, в исторической башне, открываются новый стеклянный лифт и поднебесный этаж
Новый стеклянный лифт и поднебесный этаж откроются в филиале Художественного музея Эстонии, Музее Нигулисте, 11 марта. После масштабных ремонтных работ, продолжавшихся около года, посетители вперые смогут открыть для себя средневековую церковную башню. Через три этажа лифт поднимет посетителей на поднебесный этаж, откуда открывается уникальный вид на Старый город, Таллиннский залив и все четыре стороны света.
Благодаря строительным работам обновлена и постоянная экспозиция Музея Нигулисте ‒ на втором этаже, встроенном в Малую часовню, откроется новая выставочная галерея.
Лифт и поднебесный этаж, ставшие результатом объемных строительных работ, являются уникальными в масштабах Эстонии. На лифте все желающие, в том числе посетители с особыми потребностями, смогут попасть на самый верх башни. Для посетителей будут открыты и старинные переходы, и отреставрированная лестница, поднимаясь по которой можно изучить архитектуру и детали башни, а также выставку церковных колоколов.
По словам генералього директора Художественного музея Эстонии, Сирье Хельме, масштабный проект Художественного музея Эстонии – ремонт и строительство лифта в башне Нигулисте, дополнительного этажа Малой часовни, обновление фасада здания и установка новых технологических систем, − начался с абстрактной мысли о лифте, на котором можно было бы подняться на самый верх башни и посмотреть оттуда на город. „Эта мысль в итоге выросла в грандиозный ремонтный проект, поскольку состояние башни было более сложным, чем кто-либо мог себе представить. Как всегда, в случае с историческими зданиями, в ходе ремонтных работ возникали ситуации, требовавшие быстрого реагирования и хитроумных решений. Весь строительный процесс стал чередой хороших и неприятных сюрпризов. Результат, тем не менее, великолепен: здание приведено в порядок и отлично выполняет свою функцию, это современное и надёжное хранилище для собрания самого ценного в Эстонии собрания произведений искуства эпохи Средневековья“, − сказала Хельме.
Работы по развитию проекта и ремонту Музея Нигулисте осуществлялись на денежные средства Художественного музея Эстонии. Авторы оформления и архитектурного решения лифта и поднебесного этажа − KOKO arhitektid, строительные работы осущетсвило предприятие OÜ Tarrest LT.
Через три этажа лифт поднимет посетителей на поднебесный этаж, откуда открывается уникальный вид на Старый город, Таллиннский залив и все четыре стороны света. Художественный музей Эстонии
В новой галерее второго этажа Малой часовни экспонируется собрание деревянной средневековой скульптуры и ретабло из фондов Художественного музея Эстонии. Исторически в Малой часовне располагались некогда балконы для прихожан, уничтоженные в ходе Второй мировой войны. Сохранившиеся конструкционные отверстия балконов использованы при создании новой галереи. Архитектурное решение Малой галереи возникло при сотрудничестве архитекторов Лийс Линдвере и Сильвии Рянна из KOKO arhitektid.
В ходе ремонтных работ была существенно улучшена доступность Музея Нигулисте для людей с особыми потребностями. Помимо стекляного лифта, на котоом можно попасть на все этажи здания, в музее появились разметка и тактильные знаки для слабовидящих, а также создан тактильный план здания, который помогает быстро сориентироваться в простанстве. „Как взрослых, так и юных друзей музея ждет крупногабаритная модель церкви Нигулисте, с помошью которой можно лучше познакомиться со зданием. Кроме того, у посетитеей появилась возможность послушать на эстонском языке перевод описания главного произведения, экспонирующегося в Музее Нигулисте – „Пляски смерти“ любекского мастера Бернта Нотке, а также приведенный на картине текст, представляющий собой диалог Смерти и персонажей картины, на пяти языкх. Вводя такие новшества, мы хотим предложить интерактивные занятия и новые впечатления для всех друзей музея“, − прокомментировал директор Музея Нигулисте, Тармо Саарет.
В рабочую группу по обновлению постоянной экспозиции входят: Мерике Курисоо, Кертту Палгиным, Виллу Плинк и Тармо Саарет.