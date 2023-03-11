ВИДЕО | В Индонезии проснулся вулкан "Судного дня"

В субботу около полудня на острове Ява начал извергаться вулкан Мерапи, выбросив облако горячего воздуха высотой около семи километров. Потоки растеклись на 1,5 км. Уровень опасности повышен до третьего из четырех возможных. Жертв и разрушений нет, специалисты внимательно следят за извержением.

Вулкан Мерапи - самый активный вулкан Индонезии, его высота - 2910 метров. Крупные извержения наблюдаются в среднем каждые 7 лет, мелкие — примерно два раза в год. В результате извержения в 2010 году погибли 350 человек, а около 280 тысяч - были эвакуированы.

Название переводится как „гора огня“. Вулканом „судного дня“ его называют из-за того, что, по мнению ученых, его извержение в полную силу может привести к вулканической зиме и коллапсу мировой экономики.