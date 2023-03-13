Количество пассажиров в Таллиннском аэропорту восстановилось до докоронакризисного уровня

Средняя заполняемость регулярных рейсов из Таллинна в 32 пункта назначения в феврале составила 70%. Большинство пассажиров, около 50%, направлялись в крупные узловые аэропорты Хельсинки, Риги, Франкфурта, Стокгольма и Варшавы. Следующими по востребованности были Лондон, Милан и Стамбул.

По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Аннели Туркин, количество пассажиров в феврале внушает оптимизм. „На фоне высокой инфляции и больших расходов на отопление мы рады видеть, что люди по-прежнему находят возможности отправляться в путешествия. „Воздушное сообщение Таллиннского аэропорта восстановилось практически до докоронакризиного уровня – и это несмотря на том, что нам все еще не хватает рейсов в Украину, Беларусь и Россию, которые ранее обеспечивали нам около 10% от общего количества пассажиров“, пояснила Туркин.

Февральские школьные каникулы принесли аэропорту больше активности, чем обычно. Пассажиры направлялись в курортные и лыжные пункты назначения, а также на отдых в городах. „Мы подготовились к школьным каникулам и запланировали увеличение количества работников в различных отделах. Возможно, приезжающим на автомобилях пассажирам потребовалось немного больше времени, чтобы найти свободное парковочное место, так как парковки были почти заполнены, но сейчас восстановился нормальный ритм“, сказала Туркин.

Через региональные аэропорты за февраль проследовало 4148 пассажиров. Больше всего таких пассажиров – 2926 – воспользовалось аэропортом в Курессааре, где их число выросло на 49% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В конце января новый перевозчик Diamond Sky начал выполнять рейсы между Кярдла и Таллинном на более крупном 33-местном самолете. Через аэропорт Кярдла проследовало 824 (+48%) пассажира, через Рухну – 231, через Пярну – 150 и через Тарту – 17. В аэропорту Кихну в феврале не было воздушного движения.