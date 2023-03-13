У эстонских туристов угнали автодом в Германии. Семья обещает крупное вознаграждение за любую информацию

В социальных сетях семья эстонских туристов поделилась публикацией, что 10 марта их семейный автодом с номерным знаком 001 AMF был украден с платной парковки крупнейшего в Европе аквапарка Tropical Islands недалеко от Берлина.

Семья прибыла на парковку водного центра на автодоме в пятницу около 13:00 и вернулась на то же место, где ранее был припаркован автомобиль, в 19:00. За эти шесть часов их автодом, который семья приобрела всего около месяца назад, был с платной стоянки угнан. В доме на колесах у семьи остались все вещи, которые необходимы для комфортного путешествия.

Обнаружив кражу, семья немедленно сообщила в полицию Германии. Поскольку польская граница находится примерно в 100 километрах от водного центра, предполагается, что воры направились именно туда.

"Так же, как и у нас, наших близких, юристов и службы безопасности водного центра, у полиции тоже есть негласное мнение, что это „умышленное преступление или заказная работа“. Предполагается, что за нами следили и "вели" с 24.02., когда мы провели первую ночь на стоянке автозаправочной станции под Варшавой“, — пишет семья в своем посте.

На сегодняшний день туристы связались со всеми учреждениями, которые могли бы помочь в поиске автодома. Они также просят помощи у людей, которые могли бы помочь обнаружить машину.