Спрос на летний отдых в Паланге растет каждый день. Какие цены ждут туристов?

Специалисты по туризму уже сейчас говорят, что многие обращаются в поисках места для отдыха, среди обращающихся - не только жители Литвы.

„К нам в этом году приедут и немцы, и эстонцы, и латыши, которые интенсивно интересуются ценами, возможностями, мероприятиями. Больше посетителей будет и вне сезона, но мы надеемся, что будет больше не только немцев, но и ирландцев, британцев“, – сказала специалист Палангского центра туристической информации Аушра Станкявичене.

Надежд не скрывают и палангские предприниматели. Они говорят, что на лето уже забронировали 15% гостиниц.

„Некоторые приезжают с детьми, с домашними питомцами, у людей есть свои потребности, пожеланиями в связи с дополнительными услугами, процедурами. Поэтому надо планировать как можно раньше, тогда предложений бывает больше“, – сказала глава центра Раса Кмитене.

В Паланге также обновился Центр туристической информации. Туристы могут ознакомиться с новым янтарным маршрутом на побережье Балтийского моря, сфотографироваться на фоне старой Паланги.

„Можно путешествовать во времени, просматривая созданный в 3D фильм“, – aсказала Кмитене.

Жители Паланги уверяют, что цены на курорте летом вырасти не должны. Поскольку авиабилеты дорожают, цены на литовском взморье уже не смогут напугать жителей Литвы. Но горожане утверждают, что и цены не главное. „Я сама работаю в гостинице, поэтому главное – погода. Если погода хорошая – людей бывает больше“, – сказала одна из жительниц Паланги.