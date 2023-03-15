Штрафы, тюрьма и проверки в аэропорту: что грозит родителям за отдых с детьми во время учебного года в разных странах Европы(10)
Многие родители воспринимают каникулы как дополнительную возможность побыть вместе, отправиться в долгожданное путешествие и приурочивают к ним собственный отпуск. Но так поступают не только в Эстонии. А это значит, что стоимость перелетов во время школьных каникул взлетает до небес и, в условиях, и без того растущих цен, делает путешествия поистине „золотыми“.
Когда хочу, тогда и отдыхаю – учителя, сталкивающиеся с такой позицией родителей, попадают в незавидное положение. Такое поведение родителей не только нарушает учебный процесс, но и приводит к образованию пробелов в знаниях, а психологи считают, что это искажает ценности детей, отношение к школе, обязательствам, окружению. Правда, родители не склонны драматизировать ситуацию.
„Мы этим не злоупотребляем. За несколько последних лет отдохнули в школьное время всего один раз, — рассказывает Алина, которая уезжала с дочерью и мужем в отпуск в мае прошлого года. — Предварительно уточнили у классного руководителя не планируется ли в это время каких-то контрольных работ, написали заявление на имя директора и улетели на неделю отдыхать“. Она добавляет, что так поступают многие ее знакомые.