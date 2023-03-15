40 лет в неволе: умер самый одинокий кит в мире

В Канаде в возрасте 47 лет скончалась косатка по кличке Киска. Последние четыре десятилетия животное содержалось в тематическом парке Marineland в Онтарио, пишет "Моя Планета".

Косатку поймали в исландских водах в 1979 году. Несколько лет Киска прожила в океанариуме вместе с другой косаткой — Кейко, ставшей звездой после фильма „Освободите Вилли“. Кейко умерла почти 20 лет назад.

Проект „Китовый заповедник“ называл Киску „самым одиноким китом в мире“. За время содержания в парке развлечений Marineland косатка родила пятерых телят, однако все умерли в молодом возрасте. С 2011 года Киска жила одна, но об этом стало известно лишь недавно — после опубликования фото с дрона, на котором животное плавает в одиночестве.

Официальная причина смерти кита неизвестна, хотя организация по защите прав животных Whale Sanctuary Project утверждает, что Киска умерла от бактериальной инфекции. Содержащиеся в неволе косатки подвержены повышенному риску смерти от патогенных инфекций.

Борцы за права животных годами призывали к тому, чтобы Киску и других китов, содержащихся в неволе, перевели в подходящее учреждение для престарелых китообразных, чтобы они могли жить более свободно. В Канаде в 2019 году приняли закон, предполагающий уголовную ответственность за содержание и разведение китов, дельфинов и морских свиней в неволе. Однако для морских млекопитающих, уже содержащихся в неволе, сделали исключение, и Киска осталась в океанариуме, пишет IFL Science.

Косатки — одни из самых социальных животных на планете. Они живут в стаях, где царит матриархат, все члены очень привязаны друг к другу, а молодые и здоровые заботятся о старых и больных. Также косатки разработали разные стратегии охоты на разных животных.