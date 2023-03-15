Музею колясок в Кяру нужна помощь: помогите воссоздать интерьеры старых квартир

"Мы занимаемся реставрацией старинного дома в Кяру уже пять лет. Мы делаем музей колясок и этот дом будет частью музейного комплекса. Сколько мы сделали за эти годы - даже вспомнить трудно! ... Сейчас мы перешли к работе над интерьерами и планируем создать исторические квартиры в стиле 1930-х, 1960-х и 1980-х годов. Для этого мы ищем фотографии, картины, эскизы, рисунки и другие материалы, которые помогут создать уютную, теплую и комфортную атмосферу в интерьерах. Лучшим участникам, предложившим интересные дизайн-концепции, мы предлагаем бесплатные билеты в музей, нашу игру MEMO и футболки с логотипом музея“, - написала один из организаторов проекта Алена Суржикова.