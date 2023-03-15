93-летняя англичанка связала из шерсти копию королевского Букингемского дворца

Произведение вязального искусства размером в 2,4 на 1,5 метра выставлено на ярмарке ремесленников в Нориче, столице графства Норфолк, где живет Маргарет Симен.

Изготовление шерстяного фасада Букингемского дворца с оградой и гвардейцами на постах заняло у вязальщицы восемь месяцев.

При этом она работала между двумя операциями на глазах.

Два года назад Маргарет Симен связала копию другой королевской резиденции, Сандрингема. Букингемский дворец, как говорит Симен, у которой уже растут 13 праправнуков, станет последней ее подобной работой.

Как передает корреспондент ВВС из Норича, вязаный дворец пользуется огромной популярностью среди посетителей ярмарки.

„Я счастлива видеть такой отклик. Мне трудно так много разговаривать, голос пропадает, но это так приятно, - говорит Маргарет. - Некоторые подходят, стоят с открытым ртом, а потом начинают плакать“.

Когда Маргарет Симен связала копию королевского дворца в Сандрингеме - он расположен в том же графстве Норфолк - она лично познакомилась с королевой Елизаветой II.

Дело в том, что Симен пригласили установить ее дворец, который она вязала два года, в настоящем Сандрингем-хаузе, и там к ней подошла королева.

„Это был лучший момент в моей жизни, - вспоминает Симен. - Так неожиданно: просто кто-то зашел, встал рядом со мной, а я даже не видела, что это королева.

„Когда она повстречалась с королевой, она совершенно спокойно с ней поболтала, но вот потом - потом ее трясло, - вспоминает дочь Маргарет, 74-летняя Триша Уилсон. - Она не пьет, и нам пришлось найти для нее пирожное, чтобы сахар помог успокоиться после потрясения“.

Маргарет Симен при помощи своих необычных вязаных творений собирает деньги на благотворительность и, по ее подсчетам, собрала уже около ста тысяч фунтов (120 тысяч долларов США по нынешнему курсу).

Но теперь Симен собирается, связав напоследок главный королевский дворец, уйти на покой.

„Глаза уже не те, - объясняет она. - После Сандрингем-хауза люди меня все время спрашивали, что дальше, ну и единственное, что оставалось - связать Букингемский дворец“.