16.03.2023, 08:31
Бельгийский город Мехелен превратят в "съедобный город“
ФОТО: Photo by Filip Cop on Unsplash
Город Мехелен в Бельгии превратят в "съедобный город“. Это означает, что его зеленые пространства начнут использовать для выращивания овощей, фруктов и зелени, которые можно будет собирать бесплатно, сообщает Europulse.
По задумке мэрии города, „съедобное“ пространство позволит многим людям приобщиться к здоровому питанию и получить новый опыт сбора урожая в городской среде.
Кроме того, этот проект поможет восстановить местную фауну, так как многие насекомые, мелкие млекопитающие и птицы смогут найти среди растений дом и пропитание.
Мехелен — не единственный „съедобный город“. Он стал частью Сети съедобных городов, которые поддерживает ЕС, в их числе – Берлин, Роттердам и Осло.