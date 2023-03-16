В Таллинне закрывается известный итальянский ресторан(8)
Любимый многими местными жителями итальянский ресторан Attimo Pizzeria решил закрыть свои двери после более 20 лет работы.
„Иногда жизнь заставляет нас осознать, что мы должны измениться и принять новые решения. Этот момент настал, спасибо всем, кто поддержал нас на нашем долгом пути“, — сообщает ресторан.
Ресторан проработал в Таллинне 24 года. "Было как много всего хорошего, что мы пережили вместе, так и плохого, как кризис 2010 года и ковидные годы“, — вспоминает ресторан в своем последнем обращении в социальных сетях.
В последний раз пиццерия Attimo откроет свои двери 31 марта 2023 года. Ресторан также отметил, что если кто-то заинтересован в продолжении работы в этом заведении с большой историей и итальянскими корнями, то они с удовольствием рассмотрят все предложения.
Владельцем ресторана Attimo является итальянец Паоло Молья.