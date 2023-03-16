В Таллинне закрывается известный итальянский ресторан

„Иногда жизнь заставляет нас осознать, что мы должны измениться и принять новые решения. Этот момент настал, спасибо всем, кто поддержал нас на нашем долгом пути“, — сообщает ресторан.

Ресторан проработал в Таллинне 24 года. "Было как много всего хорошего, что мы пережили вместе, так и плохого, как кризис 2010 года и ковидные годы“, — вспоминает ресторан в своем последнем обращении в социальных сетях.

В последний раз пиццерия Attimo откроет свои двери 31 марта 2023 года. Ресторан также отметил, что если кто-то заинтересован в продолжении работы в этом заведении с большой историей и итальянскими корнями, то они с удовольствием рассмотрят все предложения.

Владельцем ресторана Attimo является итальянец Паоло Молья.