Названы лучшие туристические достопримечательности мира

Чтобы подготовить топ, Stasher изучила отзывы TripAdvisor и Google, популярность в TikTok, безопасность мест, расстояние от ближайшего международного аэропорта и качество местной инфраструктуры. Каждой достопримечательности дали бал. Максимальная оценка – 10.