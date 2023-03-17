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17.03.2023, 08:26

Названы лучшие туристические достопримечательности мира

 
ФОТО: Photo by Tânia Mousinho on Unsplash

Компания Stasher попыталась выбрать лучшие достопримечательности мира. В рейтинг попали 99 туристических мест из популярных городов, пишет портал 34travel.me.

Чтобы подготовить топ, Stasher изучила отзывы TripAdvisor и Google, популярность в TikTok, безопасность мест, расстояние от ближайшего международного аэропорта и качество местной инфраструктуры. Каждой достопримечательности дали бал. Максимальная оценка – 10.

Ни одна из достопримечательностей стран Балтии в рейтинг не попала.

Так, в десятку лучших попали:

1. Plaza de Espana (Севилья, Испания),
2. Пик Маттерхорн (Вале, Швейцария),
3. Парк аттракционов Puy du Fou (Лез-Эпесс, Франция),
4. Мескита Кордовы (Кордова, Испания),
5. Мечеть шейха Зайда (Абу-Даби, ОАЭ),
6. Музей Ван Гога (Амстердам, Нидерланды),
​​​​​​​ 7. Голубая лагуна (Исландия),
​​​​​​​ 8. Акрополис (Афины, Греция),
​​​​​​​ 9. Здание венгерского парламента (Будапешт, Венгрия),
​​​​​​​ 10Национальный парк Great Smoky Mountains (США).

Полный рейтинг можно посмотреть здесь.

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