Названы лучшие туристические достопримечательности мира
Компания Stasher попыталась выбрать лучшие достопримечательности мира. В рейтинг попали 99 туристических мест из популярных городов, пишет портал 34travel.me.
Чтобы подготовить топ, Stasher изучила отзывы TripAdvisor и Google, популярность в TikTok, безопасность мест, расстояние от ближайшего международного аэропорта и качество местной инфраструктуры. Каждой достопримечательности дали бал. Максимальная оценка – 10.
Ни одна из достопримечательностей стран Балтии в рейтинг не попала.
Так, в десятку лучших попали:
1. Plaza de Espana (Севилья, Испания),
2. Пик Маттерхорн (Вале, Швейцария),
3. Парк аттракционов Puy du Fou (Лез-Эпесс, Франция),
4. Мескита Кордовы (Кордова, Испания),
5. Мечеть шейха Зайда (Абу-Даби, ОАЭ),
6. Музей Ван Гога (Амстердам, Нидерланды),
7. Голубая лагуна (Исландия),
8. Акрополис (Афины, Греция),
9. Здание венгерского парламента (Будапешт, Венгрия),
10Национальный парк Great Smoky Mountains (США).
Полный рейтинг можно посмотреть здесь.