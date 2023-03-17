17.03.2023, 08:59
ФОТО | Лиса пришла полюбоваться достопримечательностями Нарвы
ФОТО: Дмитрий Федоткин, Facebook
Полюбоваться Нарвским замком приходят не только люди, но и .... лисы! Посмотрите, какой оригинальный снимок сделал фотограф и журналист Дмитрий Федоткин, сравнив главную героиню этой фотографии со знаменитым Лисом из "Маленького принца".
В комментариях к посту руководитель Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова отметила, что лис не только на фоне замка позирует, и и регулярно в замок наведывается. "Летом захаживал также во двор художественной галереи при свете дня. Друзей, действительно, ищет среди людей. Принца, правда, в замке не нашёл“, - написала она.