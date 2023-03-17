C 14 по 16 июля в Таллинне пройдут Дни моря. Гостей праздника ждет насыщенная и интересная программа

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, Таллиннские Дни моря являются одним из самых ожидаемых летних фестивалей. „Дни моря в последние 15 лет играли важную роль в том, чтобы сделать море более доступным для горожан и развивать прибрежную зону. В этом году мы обращаем особое внимание на район Горхолла – последний не преобразившийся участок на пути от Старого порта до порта Ноблесснер“, - сказал Оя.

Таллиннские Дни моря – это разноплановый и атмосферный фестиваль на морскую тематику с давней традицией. Программа фестиваля включает мероприятия для взрослых и детей, в столичные порты прибывают корабли из разных стран, между портами курсирует морское такси, выступают популярные артисты, в портах проходит разнообразная программа.

В этом году пройдет интересная программа выступлений, гостям предложат разные виды времяпрепровождения у моря и угощения в трех портах столицы – в круизной зоне Старого порта, в Летной гавани и в портовом городке Ноблесснер.

Таллинн-город музыки ЮНЕСКО в рамках Дней моря предлагает особенную музыкальную программу. Например, в воскресенье, 16 июля, с началом в 14 часов в круизной зоне Старого порта состоится концерт в честь музыкального наследия Кихну Вирве. Выступят ансамбли Kukerpillid, Untsakad, семейный ансамбль Järsumäe, Танель Падар и другие. Программа будет составлена внуками Вирве из семейного ансамбля Järsumäe в сотрудничестве с известными эстонскими музыкантами, публике будут представлены полюбившиеся песни из богатого наследия Вирве.

Таллинн в 2023 году носит титул Зеленой столицы Европы, в рамках программы будет открыт морской променад, а также зона досуга в круизной зоне Старого порта. В год физической активности для посетителей Таллиннский Дней моря будет предложено множество спортивных мероприятий: плавание на открытой воде, пляжный волейбол, йога на SUP-бордах, ориентирование в порту и проч. На территории Летной гавани посетители смогут испытать силы в мини-ориентировании.