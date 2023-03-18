18.03.2023, 16:52
"Наверное, я здесь умру“. Эстонский турист упал со скалы в Испании и два дня полз со сломанной ногой за помощью(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
На туристической тропе в Испании Каспар Сяяр упал со скалы и подвернул ногу. Перед ним стоял выбор: ждать смерти или попытаться спастись.
Началось всё довольно обычно. В сентябре 2021 года Каспар прилетел в северную Испанию и отправился по пешеходной тропе Рута-Пикос-де-Эуропа. По заранее составленному плану он должен был пройти этот 125-километровый маршрут за пять дней.
По дороге Каспару встретился небольшой обрыв, через который он решил перепрыгнуть, благо расстояние, как ему показалось, было совсем крохотным. В тот момент он не мог даже подумать, что из-за прошедшего накануне дождя камни оставались скользкими. В результате Каспар поскользнулся, потерял равновесие и упал с обрыва вниз.