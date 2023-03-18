"Наверное, я здесь умру“. Эстонский турист упал со скалы в Испании и два дня полз со сломанной ногой за помощью

Началось всё довольно обычно. В сентябре 2021 года Каспар прилетел в северную Испанию и отправился по пешеходной тропе Рута-Пикос-де-Эуропа. По заранее составленному плану он должен был пройти этот 125-километровый маршрут за пять дней.

По дороге Каспару встретился небольшой обрыв, через который он решил перепрыгнуть, благо расстояние, как ему показалось, было совсем крохотным. В тот момент он не мог даже подумать, что из-за прошедшего накануне дождя камни оставались скользкими. В результате Каспар поскользнулся, потерял равновесие и упал с обрыва вниз.

Самого момента падения Каспар не помнит. Но он до сих пор помнит ту невыносимую боль в спине, которую почувствовал, когда приземлился. Каспар вытащил ногу из гравия и увидел, что голень сломана пополам, половина ноги держалась только на коже.