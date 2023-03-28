Весь Таллинн на ладони | Смотрите, какие невероятные виды открываются теперь в Музее Нигулисте

„На лифте покататься?“ - спрашивает таксист, как только замечает, что конечным пунктом я обозначила церковь Нигулисте. Как известно, Таллинн - город маленький, сарафанное радио со скоростью света разносит все новости. Поэтому вовсе не удивительно, что весть о чудо-лифте, на котором теперь можно подняться на небесный этаж башни церкви Нигулисте, быстро разлетелась по столице.

Церковь Нигулисте уже давно не является сакральным сооружением, здесь действует музей. Церковь очень сильно пострадала во время бомбардировок Таллинна советскими войсками во время Второй мировой войны. К счастью, перед этим удалось спрятать часть художественных ценностей. Не всё, но хотя бы что-то. Тот факт, что здание вообще сохранилось до наших дней — заслуга архитектора Эрнста Эдерберга, которому удалось уберечь поврежденную церковь от окончательного разрушения любителями расчищать до основания руины и застраивать всё новыми зданиями. Позднее у Министерства культуры возникла идея создать в церкви музей атеизма и древнего искусства. С 1984 года здесь работает музей и проводятся концерты органной музыки.