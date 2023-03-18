ФОТО | Тысячи людей пришли на праздник открытия программы Тарту 2024. Смотрите список мероприятий!
Вчера, на „Празднике столицы“ в Пылва, культурная столица Европы Тарту 2024 представила 27 новых проектов, которые в знаменательный год предстанут перед публикой от берега Чудского озера до границы c Латвией в Южной Эстонии.
„Речь идет о большой и важной части пазла программы, на первый план которой будут вынесены уникальные региональные особенности Тарту и Южной Эстонии, которые еще не так известны Европе и другим регионам Эстонии, но которые имеют большую ценность для местных жителей“, сказала художественный руководитель Тарту 2024 Кати Торп.
На открытии программы публику разогревал диджей из Украины DJ Putirk, также выступили рок-оркестр Karmid Torud c Leena и ансамблем Redel. Финальный аккорд концерту поставил ансамбль Zetod под управлением Йалмара Вабарна.
„Необычно было видеть так много людей, пришедших отметить зарождение культурной столицы“, сказал руководитель Тарту 2024 Кулдар Лейс. „Это показывает, что о главном событии Эстонии 2024 года знают и ждут его“, добавил Лейс.
Вечером на открытии программы художник Рене Лийвимяги покрыл световым полотном Пылваский центр культуры. Световая уличная инсталляция представила программу культурной столицы Европы 2024 в Южной Эстонии. В самом культурном центре была открыта выставка картин и графикиТоомаса Куусинга „Harilikud maailmad“, которую можно посмотреть до 17 апреля.
В год культурной столицы перед публикой Южной Эстонии предстанут 27 проектов основной программы:
Aigu Om! – лес, музыка и слова объединят две различные культуры – эстонскую и японскую – и вдохновят гостей насладиться более медленной и приближенной к природе жизнью.
Фестиваль света в замке Алатскиви – в замке Алатскиви история местной жизни оживет с помощью видео, света и звука, а также через рукоделие и вкусовые впечатления.
Эстонский фестиваль движения и благополучия – семейный фестиваль объединит в себе культурные мероприятия, городское пространство Эльва и лучшие виды поддержки здорового образа жизни.
Посвящение эстонскому фортепьяно – культурное событие мирового уровня будет посвящено созданию эстонского фортепьяно и великой фигуре Эрнста Хийс.
Фестиваль культуры Каэра-Яан – герой народных песен из волости Кастре продолжает жить в искусстве, хоровой музыке, народном танце и общинном театре.
Хоровая академия Камбья – Эстонская традиция хорового пения встретится с мировой музыкальной экспертизой, в результате чего состоятся десять выдающихся концерта.
Фестиваль канопли – фестиваль ознакомит с ценными свойствами интригующего растения и его использования во многих изделиях, начиная от продуктов питания до косметики.
Три моста через границу – в дальнем уголке Эстонии через еду, музыку и рассказы местные традиции будут переплетены с особенностями европейских друзей.
Художественный фестиваль „Вне города“ - произведения Эстонских и иностранных художников вместе составят вдохновляющую траекторию, которая пройдет по более и менее маршрутам, заглянув в значимые и забытые уголки.
Куко в кубе – объединит в себе искусство и наследие эстонских и иностранных художников, где в диалоге между авторами и местными общинами сможет родиться оригинальное определение эстонского культурного наследия.
Творческая резидентура на хуторе Куллаауг – в красивом месте на творческом хуторе Пылвамаа известными композиторами Европы будет создаваться музыка для кино.
Eesti Bassioaas – международный творческий фестиваль в Выру привнесет в маленький город на неделю ритмы музыки.
Фестиваль еды в Отепяя 2024 – фестиваль предложит Южной Эстонии различные вкусы.
Фестиваль наследия – на фестивале обсудят, как знания народной культуры помогают находить экономичные решения экономическим проблемам и проблемам окружающей среды. Те, кому интересно, смогут также сами получить навыки наследия.
Международный симпозиум деревянных скульптур и ландшафтного искусства – на симпозиуме будут создаваться произведения искусства из природных материалов, которые будут радовать глаз до конца своей жизни, становясь потом снова частью природы.
Дни Хорошего дома в Ряпина – историческая культура будет переплетена с современностью, а мудрость местных жителей с мировыми трендами.
Летнее представление „Salakuulaja Vastseliinas“ – в средневековом замке разворачивается средневековая мистика, которая основана на реальных событиях.
Taevapargi pühitsemine – Пылва стремится к небу и вечности: всех заинтересованных ждет симбиоз из мировой культуры и религиозных ритуалов через выступления, музыку и танцы.
День вдохновения в Трески – вдохновляющая музыка и мотивационные речи мирового уровня ждут тебя в оригинальном месте на природе в Сетомаа.
Tõrva Loits 2024 – самый горячий фестиваль ждет вас в центре города Тырва и его окрестностях, на берегу озер и лесных тропинка, днем и ночью.
Проект сотрудничества театра Угала и драмтеатра Валмиера – совместная постановка расскажет историю любви молодых людей из Эстонии и Латвии и поможет двум людям разных национальностей стать ближе друг к другу.
Фестиваль света 2024 „Встреча“ - в память о лунной миссии НАСА Артемис-3, с помощью искусства, науки и технологий, фестиваль покажет основные моменты космического путешествия.
Огни Вильянди 2024 – оригинальное сочетание света, музыки и искусства прервет зимний сон и заставит город сиять.
Языческая НОЧЬ насследия – наследие, танцы, световое искусство, театр и музыка создадут на певческой сцене Кубья мистическое сочетание.
Год молодедного современного искусства „Искусство как инструмент выживания?“ - созданные молодыми людьми произведения покажут особенности регионов Южной Эстонии и заставят искать неожиданные точки зрения.
Arhitektuuriresidentuur Vares -Через повторное использование и повторное открытие будут раскрыты особенности Южной Эстонии и будет показано, как ценить имеющиеся пространство.
Kirev Linda – народный дом легендарного колхоза Линда оживет на один вечер с длинным праздничным столом и пригласит всех заинтересованных в ретро путешествие по истории культуры региона.
Больше информации о программе на сайте Тарту 2024. Тарту 2024 представит полную программу культурной столицы 19 октября. Мероприятия открытия культурной столицы Европы Тарту 2024 начнутся 26–27 января 2024 года.