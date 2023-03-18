ФОТО | Тысячи людей пришли на праздник открытия программы Тарту 2024. Смотрите список мероприятий!

Фестиваль культуры Каэра-Яан – герой народных песен из волости Кастре продолжает жить в искусстве, хоровой музыке, народном танце и общинном театре.

Посвящение эстонскому фортепьяно – культурное событие мирового уровня будет посвящено созданию эстонского фортепьяно и великой фигуре Эрнста Хийс.

Эстонский фестиваль движения и благополучия – семейный фестиваль объединит в себе культурные мероприятия, городское пространство Эльва и лучшие виды поддержки здорового образа жизни.

Фестиваль света в замке Алатскиви – в замке Алатскиви история местной жизни оживет с помощью видео, света и звука, а также через рукоделие и вкусовые впечатления.

Aigu Om! – лес, музыка и слова объединят две различные культуры – эстонскую и японскую – и вдохновят гостей насладиться более медленной и приближенной к природе жизнью.

В год культурной столицы перед публикой Южной Эстонии предстанут 27 проектов основной программы:

Вечером на открытии программы художник Рене Лийвимяги покрыл световым полотном Пылваский центр культуры. Световая уличная инсталляция представила программу культурной столицы Европы 2024 в Южной Эстонии. В самом культурном центре была открыта выставка картин и графикиТоомаса Куусинга „Harilikud maailmad“, которую можно посмотреть до 17 апреля.

„Необычно было видеть так много людей, пришедших отметить зарождение культурной столицы“, сказал руководитель Тарту 2024 Кулдар Лейс. „Это показывает, что о главном событии Эстонии 2024 года знают и ждут его“, добавил Лейс.

На открытии программы публику разогревал диджей из Украины DJ Putirk, также выступили рок-оркестр Karmid Torud c Leena и ансамблем Redel. Финальный аккорд концерту поставил ансамбль Zetod под управлением Йалмара Вабарна.

„Речь идет о большой и важной части пазла программы, на первый план которой будут вынесены уникальные региональные особенности Тарту и Южной Эстонии, которые еще не так известны Европе и другим регионам Эстонии, но которые имеют большую ценность для местных жителей“, сказала художественный руководитель Тарту 2024 Кати Торп.

Хоровая академия Камбья – Эстонская традиция хорового пения встретится с мировой музыкальной экспертизой, в результате чего состоятся десять выдающихся концерта.

Фестиваль канопли – фестиваль ознакомит с ценными свойствами интригующего растения и его использования во многих изделиях, начиная от продуктов питания до косметики.

Три моста через границу – в дальнем уголке Эстонии через еду, музыку и рассказы местные традиции будут переплетены с особенностями европейских друзей.

Художественный фестиваль „Вне города“ - произведения Эстонских и иностранных художников вместе составят вдохновляющую траекторию, которая пройдет по более и менее маршрутам, заглянув в значимые и забытые уголки.

Куко в кубе – объединит в себе искусство и наследие эстонских и иностранных художников, где в диалоге между авторами и местными общинами сможет родиться оригинальное определение эстонского культурного наследия.

Творческая резидентура на хуторе Куллаауг – в красивом месте на творческом хуторе Пылвамаа известными композиторами Европы будет создаваться музыка для кино.

Eesti Bassioaas – международный творческий фестиваль в Выру привнесет в маленький город на неделю ритмы музыки.

Фестиваль еды в Отепяя 2024 – фестиваль предложит Южной Эстонии различные вкусы.

Фестиваль наследия – на фестивале обсудят, как знания народной культуры помогают находить экономичные решения экономическим проблемам и проблемам окружающей среды. Те, кому интересно, смогут также сами получить навыки наследия.

Международный симпозиум деревянных скульптур и ландшафтного искусства – на симпозиуме будут создаваться произведения искусства из природных материалов, которые будут радовать глаз до конца своей жизни, становясь потом снова частью природы.

Дни Хорошего дома в Ряпина – историческая культура будет переплетена с современностью, а мудрость местных жителей с мировыми трендами.

Летнее представление „Salakuulaja Vastseliinas“ – в средневековом замке разворачивается средневековая мистика, которая основана на реальных событиях.