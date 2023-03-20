Хотите путешествовать по Европе? Евросоюз раздает 35 тысяч проездных на поезда

Но как принять участие в программе и подать заявку?

Для получения права на участие в программе заявителям должно исполниться 18 лет на 1 июля 2023 года, то есть дата вашего рождения должна приходиться на период с 1 июля 2004 года по 30 июня 2005 года. На этапе подачи заявки требуется подтверждение личности.

Программа открыта для легальных резидентов 27 стран-членов ЕС или их заморских территорий. Жители третьих стран, ассоциированных с программой Erasmus, также могут подать заявку. К ним относятся Исландия, Лихтенштейн, Северная Македония, Норвегия, Сербия и Турция.

Прием заявок на бесплатные железнодорожные проездные билеты открылся вчера (15 марта) на Европейском молодежном портале и завершится 29 марта в полдень.

После того, как вы пройдете проверку на соответствие требованиям, которая включает в себя ваш возраст и гражданство, вам нужно будет пройти тест, состоящий из пяти вопросов с несколькими вариантами ответов. Они охватывают общие знания о Европейском союзе и других инициативах ЕС, направленных на молодежь.

Вас также попросят предоставить более подробную информацию о ваших планах на поездку. В частности, когда вы планируете отправиться в путешествие, впервые ли вы путешествуете один без родителей, что вы хотели бы извлечь из этого опыта и как вы собираетесь финансировать свою поездку. Эта информация никак не повлияет на процесс отбора.

Вы не можете подать заявку, если ранее уже получали пропуск DiscoverEU.

Как будет действовать схема бесплатных железнодорожных проездных?

Железнодорожные проездные сроком до одного месяца будут выдаваться для поездок в период с 15 июня 2023 года по 30 сентября 2024 года.

На этапе подачи заявки вы можете выбрать поездку в одиночку или с группой до пяти друзей. Если вы решили путешествовать в составе группы, вы можете сообщить код своей заявки своим друзьям, чтобы они могли зарегистрироваться.