На выставке в Музее Адамсона-Эрика будут показаны лесные и природные мотивы в эстонском искусстве

„Идея выставки навеяна ведущимися в последнее время острыми общественными дебатами о состоянии и благополучии эстонских лесов. В 1970–1980-х годах связанная с лесом тематика была столь же актуальной, как и сейчас, и об этом свидетельствуют как произведения искусства, так и культурный контекст в целом. По радио звучала песня Руя „Приходи в лес!“, в произведениях детской литературы охране природы содействовали Накситралли и Баба-Мора. Точно так же изобразительное искусство помогло вписать лес в систму ценностей и культурное самоопределение“, − поясняет куратор выставки Карин Висенте.



В позднесоветский период художники в своих работах часто изображали лесные и природные мотивы. В то же время набирало обороты общественное движение активистов защиты окружающей среды, направленное и против негативного влияния, которое оказывало лесное хозяйство. Были созданы заповедники и велись т.н „болотные“ и фосфоритные войны. Многие эстонские художники запечатлели свой непосредственный опыт общения с природой или же воспоминания о тех лесах, которые были им дороги. Часто это незатронутые деятельностью человека уголки природы, исполненные красоты и гармонии. Это помогло создать в нашем культурном пространстве позитивный образ лесов. На одних работах запечатлена природа возникшего в 1971 году первого эстонского национального парка в Лахемаа, другие отдают дань уважения природному многообразию лесов, сохранение которых стало одной из ключевых тем в 1970-х годах, когда был издана и первая Красная книга Эстонии. Но лес, кроме того, может быть и чувственной категорией, определённым настроением или психологическим убежищем.