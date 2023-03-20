На выставке в Музее Адамсона-Эрика будут показаны лесные и природные мотивы в эстонском искусстве
На выставке „За деревьями лес есть“, открывающейся 24 марта в Музее Адамсона-Эрика, представлены лесные пейзажи и природные мотивы Лейли Мууга, Энна Пылдрооса, Ольги Терри, Олава Марана и других авторов, а также анималистическая скульптура ХХ века. Завершающим саркастическим аккордом выставки стало юмористическое видео-произведение Эдварда фон Лынгуса.
Выставка изучает лес как формирование культурного феномена, и его закрепление в сознании людей позднесоветского периода, − в эпоху, когда становилось всё более понятно, что деятельность человека и активное ведение лесного хозяйства угрожает природному балансу.
„Идея выставки навеяна ведущимися в последнее время острыми общественными дебатами о состоянии и благополучии эстонских лесов. В 1970–1980-х годах связанная с лесом тематика была столь же актуальной, как и сейчас, и об этом свидетельствуют как произведения искусства, так и культурный контекст в целом. По радио звучала песня Руя „Приходи в лес!“, в произведениях детской литературы охране природы содействовали Накситралли и Баба-Мора. Точно так же изобразительное искусство помогло вписать лес в систму ценностей и культурное самоопределение“, − поясняет куратор выставки Карин Висенте.
В позднесоветский период художники в своих работах часто изображали лесные и природные мотивы. В то же время набирало обороты общественное движение активистов защиты окружающей среды, направленное и против негативного влияния, которое оказывало лесное хозяйство. Были созданы заповедники и велись т.н „болотные“ и фосфоритные войны. Многие эстонские художники запечатлели свой непосредственный опыт общения с природой или же воспоминания о тех лесах, которые были им дороги. Часто это незатронутые деятельностью человека уголки природы, исполненные красоты и гармонии. Это помогло создать в нашем культурном пространстве позитивный образ лесов. На одних работах запечатлена природа возникшего в 1971 году первого эстонского национального парка в Лахемаа, другие отдают дань уважения природному многообразию лесов, сохранение которых стало одной из ключевых тем в 1970-х годах, когда был издана и первая Красная книга Эстонии. Но лес, кроме того, может быть и чувственной категорией, определённым настроением или психологическим убежищем.
Выставка призывает разглядеть лес за деревьями, раскрывает перед зрителями общую картину. Устойчивость природной среды – это в большей степени вопрос культуры, и будущее леса зависит от того, какой образ леса мы, как социум, создаем.
В рамках выставки будут проводиться образовательные программы для групп школьников и экскурсии для посетителей как на эстонском и английском, так и на русском языке. В помощь семьям с детьми созданы познавательные рабочие листы! Приглашаем всех в тематическую мастерскую в арт-подвальчике.
Куратор выставки − Карин Висенте, оформление выставки − Пеэтер Лауритс, графический дизайн − Кятлин Тишлер-Сюлд и звуковое оформление – Вельо Руннел.
Выставка подготовлена в сотрудничестве с Тартуским художественным музеем и Эстонским музеем прикладного искусства и дизайна, поддержка – „Okka“.
Выставка открыта до 27 августа 2023 г.