Самые счастливые люди живут в Финляндии. А на каком месте в рейтинге счастья Эстония?

Финляндия остается страной с самым счастливым населением на нашей планете. К таким выводам пришли авторы ежегодного Глобального отчета о счастье, представленного в Нью-Йорке в понедельник, 20 марта, в Международный день счастья. Несмотря на значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Европе в результате войны РФ против Украины и еще не завершенное вступление Финляндии в НАТО, эта скандинавская страна уже шестой год подряд является лидером рейтинга счастья.

В пятерку наиболее счастливых стран вошли также (в порядке понижения места) Дания, Исландия, Израиль и Нидерланды, за ними в первой десятке следуют Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия. Германия заняла 16-ю позицию, опустившись за год на две строчки рейтинга. Сравнительно высокие места заняли балтийские государства - Литва (20-е), Эстония (31-е) и Латвия (41-е). Самыми несчастливыми среди 137 стран, представленных в докладе, признаны Сьерра-Леоне, Ливан и Афганистан.

Украина и Россия слегка улучшили позиции

Между тем Украина (92-е место) и Россия (70-е) даже несколько улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом, при этом показатель Украины минимально снизился. „Несмотря на масштабы страданий и ущерба в Украине, оценка жизни (ее жителями - Ред.) в сентябре 2022 года была выше, чем после аннексии (Крыма. - Ред.) в 2014 году“, - отмечают аналитики. По их мнению, в числе прочего это связано с более сильным чувством единения украинцев и их доверием к президенту Владимиру Зеленскому. „Российское вторжение выковало Украину в единую нацию„, - отметил один из авторов отчета, профессор Оксфордского университета Ян-Эммануэль Де Неве.