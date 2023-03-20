Тенерифе, Лондон, Берлин и Копенгаген - самые популярные направления airBaltic из Таллинна

В феврале этого года популярностью также пользовались рейсы из Таллинна в Брюссель, Вильнюс, Амстердам и Мюнхен.

В общей сложности airBaltic предлагает более 70 направлений из Таллинна, Риги, Вильнюса и Тампере. Рейсы осуществляются в страны Европы, Скандинавию, СНГ и на Ближний Восток.

Кроме того, airBaltic постоянно работает над расширением спектра вариантов путешествий и составлением удобного графика полетов. Как отмечают представители авиакомпании, предлагаемые ими направления становятся все более и более популярными как среди бизнес-путешественников, так и обычных туристов.