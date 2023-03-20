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20.03.2023, 12:38

Тенерифе, Лондон, Берлин и Копенгаген - самые популярные направления airBaltic из Таллинна

 
AirBaltic ja Norwegian stardivad 2.07.2020
AirBaltic ja Norwegian stardivad 2.07.2020
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Среди всех направлений авиакомпании airBaltic в последний зимний месяц жители Эстонии чаще всего выбирали рейсы на Тенерифе, в Берлин, Лондон и Копенгаген.

В феврале этого года популярностью также пользовались рейсы из Таллинна в Брюссель, Вильнюс, Амстердам и Мюнхен.

В общей сложности airBaltic предлагает более 70 направлений из Таллинна, Риги, Вильнюса и Тампере. Рейсы осуществляются в страны Европы, Скандинавию, СНГ и на Ближний Восток.

Кроме того, airBaltic постоянно работает над расширением спектра вариантов путешествий и составлением удобного графика полетов. Как отмечают представители авиакомпании, предлагаемые ими направления становятся все более и более популярными как среди бизнес-путешественников, так и обычных туристов.

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