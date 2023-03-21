ФОТО | Стакан кофе на штурвале стал поводом для отстранения от полетов двух индийских пилотов

На фотографии видны булочки и бумажный стаканчик с логотипом SpiceJet, размещенный без крышки в опасной близости от рычагов управления самолетом. Опубликованная фотография быстро распространилась по соцсетям и вызвала бурю возмущения в авиационных кругах.

Эксперт по авиационной безопасности Мохан Ранганатан заявил в Твиттере, что приборная панель — это не стол, и даже при небольшой турбулентности существует риск опрокидывания напитка и повреждения систем управления самолетом. "Это уголовно наказуемый поступок“, — заявил CNN бывший главный операционный директор индийской авиакомпании Шакти Лумба, добавив, что пилоты должны осознавать опасность пролитых жидкостей в кабине летного экипажа.

В интервью The Times of India представитель SpiceJet сказал, что оба пилота были отстранены от полетов на время расследования. "У SpiceJet есть строгие правила относительно потребления пищи в кабине пилотов, их придерживается весь летный экипаж“, — сказал он. Как сообщает The Hindu, расследованием инцидента также занимается Генеральное управление гражданской авиации Индии.

Индийские авиационные правила позволяют пилотам есть и пить во время полета, но при этом обозначены четкие правила: например, стаканчик с жидкостью должен быть плотно закрыт крышкой. Пролившаяся на панель горячая вода может привести к неисправности технического оборудования или, в худшем случае, к отключению всей системы управления воздушным судном.