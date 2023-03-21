Новости
21.03.2023, 07:55

Бывший руководитель Nordica Эрки Урва: нет причин ныть по поводу прямых рейсов в Таллинн

 (10)
Сравнительная таблица: Таллиннский аэропорт ничем не уступает другим
НИЧЕГО СТРАШНОГО: Бывший руководитель Nordica Эрки Урва составил сравнительную таблицу, чтобы всех успокоить - прямых рейсов у Таллиннского аэропорта достаточно.
НИЧЕГО СТРАШНОГО: Бывший руководитель Nordica Эрки Урва составил сравнительную таблицу, чтобы всех успокоить - прямых рейсов у Таллиннского аэропорта достаточно.
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

До конца марта бюджетная авиакомпания Ryanair закроет семь прямых линий из Таллинна в дополнение к двум другим, закрытым еще в декабре прошлого года. По мнению бывшего руководителя авиакомпании Nordica Эрки Урва, это вовсе не означает, что мы окажемся в полной изоляции.

Эрки Урва подготовил сравнительный анализ (см. таблицу ниже). Он перечислил небольшие аэропорты США, ежегодный пассажиропоток которых сравним с таллиннским, а также подсчитал, сколько авиакомпаний осуществляют туда рейсы и по каким направлениям.

Результат показывает, что предстоящим летом, когда из Таллинна можно будет напрямую улететь в 50 пунктов назначения рейсами 15 различных авиакомпаний, несмотря на небольшой размер Эстонии, с авиационным сообщением у нас все в порядке. Направлений для прямых рейсов достаточно и даже слишком много, учитывая небольшое количество клиентов в Эстонии.

Оставить комментарий Читать комментарии (10)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии