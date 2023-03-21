Бывший руководитель Nordica Эрки Урва: нет причин ныть по поводу прямых рейсов в Таллинн

Эрки Урва подготовил сравнительный анализ (см. таблицу ниже). Он перечислил небольшие аэропорт ы США, ежегодный пассажиропоток которых сравним с таллиннским, а также подсчитал, сколько авиакомпаний осуществляют туда рейсы и по каким направлениям.

Результат показывает, что предстоящим летом, когда из Таллинна можно будет напрямую улететь в 50 пунктов назначения рейсами 15 различных авиакомпаний, несмотря на небольшой размер Эстонии, с авиационным сообщением у нас все в порядке. Направлений для прямых рейсов достаточно и даже слишком много, учитывая небольшое количество клиентов в Эстонии.