21.03.2023, 07:55
Бывший руководитель Nordica Эрки Урва: нет причин ныть по поводу прямых рейсов в Таллинн(15)
Сравнительная таблица: Таллиннский аэропорт ничем не уступает другим
ФОТО: | Delfi Meedia
До конца марта бюджетная авиакомпания Ryanair закроет семь прямых линий из Таллинна в дополнение к двум другим, закрытым еще в декабре прошлого года. По мнению бывшего руководителя авиакомпании Nordica Эрки Урва, это вовсе не означает, что мы окажемся в полной изоляции.
Эрки Урва подготовил сравнительный анализ (см. таблицу ниже). Он перечислил небольшие аэропорты США, ежегодный пассажиропоток которых сравним с таллиннским, а также подсчитал, сколько авиакомпаний осуществляют туда рейсы и по каким направлениям.