ФОТО | Смотрите, как весело в Риге отметили день рождения Шерлока Холмса(2)
18 марта в центре Риги с успехом прошел 10-й, юбилейный городской праздник „День рождения Шерлока Холмса“ - яркое, костюмированное мероприятие, собравшее многочисленных поклонников самого популярного детектива в мире. Организаторы благодарят всех участников и гостей события. В конкурсе на лучший образ праздника приняло участие около 100 человек. Всего праздник посетило около 1000 человек.
„Мы очень рады, что наша традиция живет и развивается: в празднике участвуют как постоянные гости, всегда поражающие своими изумительными и исторически точными костюмами, так и новые молодые лица, выбирающие образы современных экранизаций Конан Дойля, - комментирует итоги соорганизатор праздника и автор идеи директор маркетингового агентства Владислава Галкина. - Особенная благодарность всем, кто создал мероприятие - оргкомитету, актерам, музыкантам, режиссеру, техническому персоналу, фотографам, СМИ, костюмерам и многим-многим другим, кто не остался равнодушным. Всем, кто поддерживает идею ярких массовых событий, которые помогают нашей любимой Риге быть современным городом, наполненным привлекательными и доступными для всех событиями“.
В этом году мероприятие прошло в новом прочтении - „Возвращение Шерлока Холмса. Новая миссия“. Великий сыщик борется с фейками и помогает стать детективом любому желающему. Работу Шерлока Холмса в его борьбе с дезинформацией поддерживает Посольство Великобритании в Латвии /British Embassy, Riga/.
Праздник по традиции начался у здания Национального Художественного музея, откуда стартовало костюмированное шествие, которое прошло через центр города до праздничной сцены в виде ринга на площади Ливов в Старой Риге. Здесь праздник продолжился театральными и музыкальными перформансами: боксерским поединком Ватсона и Шерлока, награждением фаворитов королевы Англии Елизаветы II, а также подведением итогов конкурса на лучший костюмированный образ. Оценивало костюмы участников жюри праздника: заместитель посла Великобритании в Латвии Рут Раджавеййабхисал, основательница бренда Anna Led дизайнер Анна Ледскалныня, руководитель рижского Музея моды Наталья Музычкина, советник посольства Великобритании по вопросам СМИ в странах Балтии Михаил Козлов.
В музыкальной программе приняли участие зажигательные и яркие музыканты из „Pipes and Drums“ - уникальный проект, с участием Вилиуса Матутиса и Эйнара Латышева, исполняющий музыку разных народов на шотландской волынке, барабанах и других ударных и духовых инструментах. В роли бродячих музыкантов выступила известная латвийская инструментальная funk/fusion группа FunCOOLio.