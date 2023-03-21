Работа мечты: обниматься с медведями и получать очень большую зарплату

В описании говорится, что кандидат должен иметь возможность ходить пешком в трудных условиях, быть достаточно смелым, чтобы заползти в медвежью берлогу, и доверять коллегам, которые обеспечат ему безопасность во время этого захватывающего процесса.

Чтобы еще больше заинтересовать возможных соискателей, департамент опубликовал фото рейнджеров, участвующих в исследовательском проекте в Нью-Мексико. На снимках довольные сотрудники держат в руках малюсеньких медвежат. Впрочем, не вся работа стажеров по охране природы „такая гламурная“, шутят в департаменте. Правда, для чего именно необходимо обнимать медвежат, в описании вакансии не говорится — видимо, тайну раскрывают уже на собеседовании.