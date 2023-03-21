Из-за сложной экономической ситуации закрывается известный рыбный ресторан, удостоенный многих наград

Терье Линдау, хозяйка рыбного ресторана, расположенного в порту Неэме, подтвердила изданию Delfi Ärileht, что из-за сложной экономической ситуации они, к сожалению, вынуждены закрыться. "Причин очень много, бизнес перестал быть устойчивым“, — сказала Линдау.

В меню отмеченного многими наградами ресторана Ruhe были представлены рыбные блюда, которые в основном готовились из местных продуктов. Если же местной рыбы в наличии не было, клиентам предлагали более экзотическую рыбу и морепродукты.



Помимо вкуснейших рыбных блюд, ресторан Ruhe также привлекал гостей живописным видом на море, которым можно было наслаждаться за ужином.

В 2018 году скандинавский ресторанный гид White Guide включит Ruhe в список 30 лучших ресторанов Эстонии. В 2022 году ресторан Ruhe был также отмечен гидом Мишлен.

В 2020 году доход компании Gastronaut OÜ, управляющей рестораном Ruhe, составил 544 000 евро, а прибыль - 50 000 евро.