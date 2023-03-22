Будьте бдительны: в Испании распространяется новый способ кражи вещей из машин туристов

„С лета прошлого года по настоящее время в Европе, особенно в Испании и Италии, мы зафиксировали необычно большое количество краж личного имущества. На этот раз в страховую компанию If в Литве поступило необычное заявление — люди отправились в Испанию в длительную поездку, арендовали там машину, а по дороге их автомобиль остановили и украли вещи. Оказавшись в такой ситуации, важно знать свои права и к кому обратиться за помощью“, — говорит Инга Драуле, менеджер по туристическим продуктам страховой компании If.

Кража произошла во время движения по автомагистрали. Литовскую машину обогнал автомобиль и начал подавать признаки того, что что-то не так и нужно немедленно остановиться. После того как обе машины остановились, и пассажиры чужой машины вышли из нее, они начали показывать жестами, что у литовцев горят шины. Пока туристы пытались понять, что произошло, один из жестикулирующих быстро схватил сумки путешественников и убежал.

„В подобной ситуации главное не растеряться, а сразу принять меры. После кражи следует немедленно обратиться в полицию. Литовцы быстро связались с правоохранительными органами, и сейчас испанские власти расследуют этот инцидент“, — рассказывает Инга Драуле.