Летнее расписание Таллиннского аэропорта: прямые рейсы в 47 пунктов назначения

Этим летом airBaltic добавляет рейсы из Таллинна в четыре новых пункта назначения, включая хорватские портовые города Дубровник и Сплит, а также прямые рейсы на греческие острова Крит и Родос. В расписание полетов вернулась Ницца. Aegean вновь предлагает прямые рейсы в Афины, а SunExpress – в Анталью. SAS начнет полеты в Осло в августе. Многие существующие линии станут более интенсивными: Swiss добавляет рейсы в Цюрих, а Lufthansa – в Мюнхен. airBaltic увеличивает число рейсов в Париж, Лондон, Берлин, Малагу и Ниццу. SAS добавляет рейсы в Стокгольм и Копенгаген. Среди других интересных направлений для любителей пакетных туров – Мадейра и Фару в Португалии и Тиват в прекрасной Черногория.

По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, многие пассажиры уже сейчас активно интересуются рейсами летнего сезона. „Несмотря на сложную экономическую ситуацию, интерес к поездкам на отдых остается очень высоким. Летние расписания уже составлены по всему миру, а поскольку авиакомпании не имеют возможности быстро набирать и обучать экипажи и покупать новые самолеты, нам следует ожидать роста цен по мере возрастания спроса. Поэтому мы рекомендуем покупать билеты заранее – правда, летать так дешево, как сразу после окончания коронакризиса, уже не получится“, сказал Пэргмяэ.

„Билеты летнего сезона уже давно в продаже, но не все 45 направлений будут доступны сразу с 26 марта – новые пункты назначения и дополнительные рейсы будут добавляться постепенно, в течение ближайших месяцев. Первым добавленным прямым направлением станет Анталья – полеты туда начнет SunExpress уже 28 марта. Четыре рейса в неделю, температура в апреле уже выше 20 градусов, погода солнечная, что для нас по сути лето“, отметил член правления.