Летнее расписание Таллиннского аэропорта: прямые рейсы в 47 пунктов назначения(1)
С 26 марта авиационный мир переходит на летнее расписание, причем Таллиннский аэропорт в этом сезоне предлагает прямые рейсы в 47 пунктов назначения. Как правило, летний сезон в нашем регионе более оживленный, чем зимний. Регулярные рейсы осуществляются по 33 направлениям, билеты продаются на сайтах 14 авиакомпаний. На выбор предлагается 14 направлений для чартерных рейсов, билеты на которые можно приобрести в туристических бюро.
Этим летом airBaltic добавляет рейсы из Таллинна в четыре новых пункта назначения, включая хорватские портовые города Дубровник и Сплит, а также прямые рейсы на греческие острова Крит и Родос. В расписание полетов вернулась Ницца. Aegean вновь предлагает прямые рейсы в Афины, а SunExpress – в Анталью. SAS начнет полеты в Осло в августе. Многие существующие линии станут более интенсивными: Swiss добавляет рейсы в Цюрих, а Lufthansa – в Мюнхен. airBaltic увеличивает число рейсов в Париж, Лондон, Берлин, Малагу и Ниццу. SAS добавляет рейсы в Стокгольм и Копенгаген. Среди других интересных направлений для любителей пакетных туров – Мадейра и Фару в Португалии и Тиват в прекрасной Черногория.
По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, многие пассажиры уже сейчас активно интересуются рейсами летнего сезона. „Несмотря на сложную экономическую ситуацию, интерес к поездкам на отдых остается очень высоким. Летние расписания уже составлены по всему миру, а поскольку авиакомпании не имеют возможности быстро набирать и обучать экипажи и покупать новые самолеты, нам следует ожидать роста цен по мере возрастания спроса. Поэтому мы рекомендуем покупать билеты заранее – правда, летать так дешево, как сразу после окончания коронакризиса, уже не получится“, сказал Пэргмяэ.
„Билеты летнего сезона уже давно в продаже, но не все 45 направлений будут доступны сразу с 26 марта – новые пункты назначения и дополнительные рейсы будут добавляться постепенно, в течение ближайших месяцев. Первым добавленным прямым направлением станет Анталья – полеты туда начнет SunExpress уже 28 марта. Четыре рейса в неделю, температура в апреле уже выше 20 градусов, погода солнечная, что для нас по сути лето“, отметил член правления.
Пэргмяэ также напомнил, что хорошая подготовка – залог путешествия без проблем. „Перед поездкой проверьте требования к проездным документам. В аэропорт нужно приехать за два часа до вылета, чтобы спокойно и без спешки успеть на посадку. Перед прибытием в аэропорт следует также ознакомиться с требованиями к содержимому ручной клади, что позволит пройти контроль безопасности гораздо быстрее и без лишнего стресса“, добавил Пэргмяэ.
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