На железной дороге в Нидерландах остановили движение из-за ... барсуков

Отменены поезда на севере и юге страны, некоторые из них - как минимум на неделю.

Дорога между городами Ден-Бош и Бокстель на юге страны была закрыта во вторник после того, как туннели были обнаружены прямо под полотном.

Официальные лица заявили, что неясно, как долго придется иметь дело с этой проблемой, поскольку барсуки являются охраняемым видом, а значит прежде чем начинать ремонт, необходимо получить разрешение от властей.

Джон Воппен, генеральный директор ProRail - компании, которая обслуживает железные дороги страны - сказал, что из-за барсуков движение останавливается уже второй раз за неделю.

Он отметил, что на решение этой проблемы может уйти много времени, поскольку машинистам нужно разрешение на перемещение животных или вмешательство в их среду обитания.

Проверка, проведенная в последние дни, показала, что барсуки копали гораздо активнее, чем обычно, что имело прямые последствия для безопасности путей, сообщил глава компании ProRail.

Из-за многочисленных туннелей пути могут просесть, что поставит под угрозу безопасность железнодорожного движения, добавил он.

Маршрут Ден Бош-Бокстель-Эйндховен является важной артерией, соединяющей север и юг, но пассажирские и грузовые поезда на линии остановлены как минимум до следующего вторника.

Ранее в марте на севере страны барсуки также прорыли туннели под железнодорожными путями недалеко от города Молкверум в провинции Фрисландия, в результате чего движение на одной линии было приостановлено до апреля.

Железнодорожники планируют насыпать там песчаную горку, где барсуки смогут вырыть себе норки.

Воппен сказал, что ProRail провела экстренные переговоры с министерством инфраструктуры после приостановления движения.

„Жизнь вместе с барсуками - настоящая головоломка для ProRail“, - пишет компания на своем веб-сайте, отмечая, что ее задача состоит в том, чтобы обеспечить „безопасное движение поездов и процветание барсуков“.