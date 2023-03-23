В венском музее криво развесили картины - с чем связана эта акция?

Так авторы проекта „Еще несколько градусов (превратят мир в неудобное место)“ хотят показать, что даже незначительное на первый взгляд изменение в 1,5-2°C может иметь критические последствия.

В проекте участвуют работы Гюстава Курбе, Эгона Шиле, Густава Климта и других художников – всего 15 работ. Под углом полотна провисят до 26 июня. Подробнее об акции можно почитать на сайте проекта .

В прошлом году экологические активисты неоднократно устраивали акции в музеях, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата: например, в том же музее Леопольда черной жидкостью облили картину Климта „Смерть и жизнь“. Тогда директор музея Ганс-Петер Виплингер призвал активистов найти другие способы высказывания и заявил, что, хоть их беспокойство и оправдано, нападение на произведения искусства – это не совсем правильный способ достичь своих целей. Так что проектом „Еще несколько градусов“ учреждение демонстрирует солидарность с „усилиями климатического движения“, не ставя под угрозу сами полотна.