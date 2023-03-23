Безобразный случай: слабовидящим туристам отказали в помощи на пароме во время рейса из Таллинна в Хельсинки(14)
Слабовидящей Хейди Торн и компании ее друзей отказали в помощи в ресторане на борту парома.
Недавно финская туристка Хейди Торн и 5 ее друзей отправились в однодневное путешествие из Хельсинки в Таллинн на пароме Eckerö Line. Так как все они с нарушениями зрения, то еще перед покупкой билетов позвонили в паромную компанию и попросили оказать им помощь на борту. В компании подтвердили, что всё организуют. Но когда на обратном пути друзья зашли в ресторан, где у них был заранее забронирован ужин, в помощи им отказали.
"Слабовидящему человеку сложно или даже невозможно найти еду в ресторане самообслуживания. Поэтому перед началом круиза мы позвонили в отдел продаж паромной компании и попросили персонал оказать нам помощь в поиске еды и возможности положить ее на тарелки. Представитель службы поддержки подтвердил по телефону, что они смогут нам помочь“, — рассказала Хейди новостям MTV.
В ресторане отказались помогать
Будучи уверенными, что им точно помогут, группа друзей направилась в ресторан. На входе их поприветствовали, проверили бронирование и проводили к столику.
"Затем сотрудник ресторана сообщил нам, что они не могут предложить обещанную помощь, потому что у них нет такой услуги“, — вспоминает Хейди. По ее словам, представитель ресторана заявил, что ничего не слышал про данное службой поддержки заверение.
„Нас не нужно было кормить, нам всего-то нужен был один человек, который подсказал бы нам, в каком порядке расположены блюда и смог бы помочь хотя бы одному из нас положить всё на тарелку. Это бы заняло пару минут, но ответ все равно был отрицательный“, — сказала она.
Когда Хейди и ее друзья захотели подать письменную жалобу о случившемся, им выдали инструкции об условиях для людей с инвалидностью. В них говорилось, что человеку с ограниченной подвижностью должен помогать личный помощник, который сопровождает его в поездке. "Однако это совершенно неверно, потому что слабовидящие люди не являются инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Поэтому на нас данное правило не распространялось“, — отметила она. "Вы не можете помочь инвалиду?“ — спросила она у работников ресторана.
"Весь инцидент оставил очень неприятное ощущение. Персонал судна решил, что всему виной проблемы с коммуникацией. Но мы чувствовали, что нашу группу просто не слышат. Это должен был быть лучший круиз в моей жизни, но он оказался худшим“.
По словам директора по маркетингу и коммуникациям компании Eckerö Line Иды Тойкка-Эвер, это очень досадный инцидент.
Она признала, что условия доступности услуг на паромах Eckerö Line были составлены в соответствии с постановлением Европейского парламента от 2010 года о правах пассажиров, и сказала, что вся паромная компания приносит извинения в связи со случившимся.
"Клиент заблаговременно уведомил службу продаж и службу поддержки о своей потребности в доступности услуги. К сожалению, между отделом продаж и рестораном возникла проблема взаимопонимания, о чем мы очень сожалеем“, — добавила она.