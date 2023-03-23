Безобразный случай: слабовидящим туристам отказали в помощи на пароме во время рейса из Таллинна в Хельсинки

Недавно финская туристка Хейди Торн и 5 ее друзей отправились в однодневное путешествие из Хельсинки в Таллинн на пароме Eckerö Line. Так как все они с нарушениями зрения, то еще перед покупкой билетов позвонили в паромную компанию и попросили оказать им помощь на борту. В компании подтвердили, что всё организуют. Но когда на обратном пути друзья зашли в ресторан, где у них был заранее забронирован ужин, в помощи им отказали.

"Слабовидящему человеку сложно или даже невозможно найти еду в ресторане самообслуживания. Поэтому перед началом круиза мы позвонили в отдел продаж паромной компании и попросили персонал оказать нам помощь в поиске еды и возможности положить ее на тарелки. Представитель службы поддержки подтвердил по телефону, что они смогут нам помочь“, — рассказала Хейди новостям MTV.

В ресторане отказались помогать

Будучи уверенными, что им точно помогут, группа друзей направилась в ресторан. На входе их поприветствовали, проверили бронирование и проводили к столику.

"Затем сотрудник ресторана сообщил нам, что они не могут предложить обещанную помощь, потому что у них нет такой услуги“, — вспоминает Хейди. По ее словам, представитель ресторана заявил, что ничего не слышал про данное службой поддержки заверение.

„Нас не нужно было кормить, нам всего-то нужен был один человек, который подсказал бы нам, в каком порядке расположены блюда и смог бы помочь хотя бы одному из нас положить всё на тарелку. Это бы заняло пару минут, но ответ все равно был отрицательный“, — сказала она.