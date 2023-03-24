ФОТО | В Сеуле построят самое высокое колесо обозрения без спиц

Колесо построят в парке Haneul на северо-востоке города. Локацию выбрали неслучайно: парк находится в живописном месте у реки Хан, откуда открываются прекрасные виды на город, неподалеку от стадиона Кубка мира в Сеуле . Кроме того, по заявлению городских властей, новое колесо решили установить как можно ближе к северной границе страны – это символичный жест о стремлении к национальному единству и объединенной Корее, сообщает портал 34travel.me .

На „Сеульском кольце“ будет 36 кабинок, каждая из которых будет вмещать до 25 человек. Когда колесо заработает на полную, оно сможет принимать до 11 792 человек в день. Строительство начнется в 2025 году, завершить его планируют к 2027 году.