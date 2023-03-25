Время гасить огни: сегодня пройдет “час Земли”

Начало этой акции было положено в австралийском Сиднее в 2007 году, когда 2,2 миллиона человек отключили на час освещение. А через год, в 2008 году, в акции приняли участие уже 50 миллионов человек.

В прошлом году в акции приняло участие более 2 миллиардов человек по всему миру в 188 странах, погасла подсветка более 18 000 архитектурных памятников по всему миру, среди них Эмпайр-стейт-билдинг (Нью-Йорк), Уиллис-тауэр (Чикаго), мост “Золотые ворота” (Сан-Франциско), банк Американ-Плаза (Атланта), Сиднейский оперный театр (Австралия), буддистский храм Ват-Арун (Бангкок, Таиланд), Колизей (Рим, Италия), Королевский дворец (Стокгольм, Швеция), Лондонский Сити-Холл (Англия), Спейс Нидл (Сиэтл), CN Tower (Торонто, Канада).

Вы тоже можете присоединиться к акции СЕГОДНЯ с 20.30 до 21.30!