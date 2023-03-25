ФОТО и ВИДЕО | В Тухала второй раз за этот год "закипел" Ведьмин колодец

Один из самых известных предвестников весны в Эстонии, Ведьмин колодец в Тухала вновь "закипел". Первый раз это случилось 16 января, когда в результате установшейся теплой погоды начал стремительно таять снежный покров.

Согласно народным поверьям, Ведьмин колодец начинает кипеть, когда в нем парятся тухалаские ведьмы. Видимо, в этом году они решили собраться еще раз.

Бурление колодца в Тухала — уникальное природное явление. Глубина колодца составляет 2,4 метра. Из-за своего болотного происхождения вода имеет коричневатый оттенок. В период половодья вода поднимается на поверхность земли, и колодец начинает „кипеть“, выбрасывая около 100 литров воды в секунду, в то время как объем течения реки составляет как минимум 5000 литров в секунду. Такую первобытную картину кипящего колодца можно наблюдать в течение периода от одного дня до трех недель.