ФОТО | Не протолкнуться! На Фестиваль хлеба в Таллинне собралось много народу

Смотрите, что можно попробовать и приобрести на Фестивале хлеба!

Для эстонцев хлеб и связанные с ним традиции имеют большую эмоциональную ценность, поэтому Фестиваль хлеба — это семейное мероприятие, которое понравится всем. В особой атмосфере фестиваля можно будет познакомиться с производителями, чтущими вековые традиции и использующими старинные рецепты. Здесь же вы встретите пекарей нового поколения, которые подарят вам необычные вкусовые впечатления и открытия.

Гостей фестиваля ждет интересная программа, посвященная хлебу. На фестивале также будут представлены маленькие домашние пекарни, предлагающие натуральный хлеб на закваске! Конечно же, посетителям будет предлагаться и выпечка без глютена.

На фестиваль приглашаются как любители хлеба, так и те, кому интересна другая выпечка. Помимо хлеба, здесь будет представлен широкий выбор всевозможных сладостей, намазок, продуктов для приготовления бутербродов, а также различная кухонная утварь. В мероприятии будут принимать участие эксперты по хлебу, готовые ответить на интересующие вас вопросы.

Фестиваль хлеба организует Profexpo OÜ (организатор Таллиннской продовольственной ярмарки и Таллиннского фестиваля кофе).

В субботу, 25 марта фестиваль открыт в период 10:00 – 17:00, а в воскресенье, 26 марта - 10:00 – 16:00.

Билет на мероприятие стоит 8 евро, для детей до 12 лет вход бесплатный, если они пришли вместе с взрослым. Билеты в продаже в Piletilevi и на входе.