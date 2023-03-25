ФОТО | Не протолкнуться! На Фестиваль хлеба в Таллинне собралось много народу(1)
25 и 26 марта в Таллиннском котле культуры проходит Фестиваль хлеба. Фестиваль впервые стартовал в прошлом году, но уже пользуется большой популярностью среди жителей и гостей столицы. С самого утра там уже не протолкнуться!
Смотрите, что можно попробовать и приобрести на Фестивале хлеба!
Для эстонцев хлеб и связанные с ним традиции имеют большую эмоциональную ценность, поэтому Фестиваль хлеба — это семейное мероприятие, которое понравится всем. В особой атмосфере фестиваля можно будет познакомиться с производителями, чтущими вековые традиции и использующими старинные рецепты. Здесь же вы встретите пекарей нового поколения, которые подарят вам необычные вкусовые впечатления и открытия.
Гостей фестиваля ждет интересная программа, посвященная хлебу. На фестивале также будут представлены маленькие домашние пекарни, предлагающие натуральный хлеб на закваске! Конечно же, посетителям будет предлагаться и выпечка без глютена.
На фестиваль приглашаются как любители хлеба, так и те, кому интересна другая выпечка. Помимо хлеба, здесь будет представлен широкий выбор всевозможных сладостей, намазок, продуктов для приготовления бутербродов, а также различная кухонная утварь. В мероприятии будут принимать участие эксперты по хлебу, готовые ответить на интересующие вас вопросы.
Фестиваль хлеба организует Profexpo OÜ (организатор Таллиннской продовольственной ярмарки и Таллиннского фестиваля кофе).
В субботу, 25 марта фестиваль открыт в период 10:00 – 17:00, а в воскресенье, 26 марта - 10:00 – 16:00.
Билет на мероприятие стоит 8 евро, для детей до 12 лет вход бесплатный, если они пришли вместе с взрослым. Билеты в продаже в Piletilevi и на входе.