Туристов в Амстердаме лишат популярных развлечений

Кроме того, рестораны и бары в центре должны будут закрываться до 2 часов ночи по пятницам и субботам, а после часа ночи в старую часть города перестанут пускать туристов, пишет Euro-pulse.

До этого в Амстердаме из центра города уже решили убрать многие сувенирные магазины, дешевые отели и кофешопы (заведения с разрешением на продажу легких наркотиков из конопли).

В конце прошлого года в Амстердаме запустили кампанию под названием „Держись подальше“ (“Stay Away“), чтобы ограничить определенные виды туризма. Кампания подчеркивала, что Амстердам радушно приветствует тех туристов, кто „вносит положительный вклад в развитие города“, пишет порта 34travel.me.

Амстердам ежегодно принимает более 20 миллионов иностранных гостей. Согласно исследованию, проведенному правительством Нидерландов, 58 % иностранных путешественников приезжали в Амстердам с целью употребления наркотиков.