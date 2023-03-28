По Эстонии прокатилась волна закрытий известных ресторанов. Что нас ждет дальше?(7)
"Электричество и всё остальное стало настолько дорогим, что мы должны были бы продавать эклеры по шесть евро".
"Люди, которые добились успеха в области общепита, – сумасшедшие. Цены и риски высокие, а вероятность успеха очень мала“.
"Когда растут цены на отопление и электроэнергию, увеличиваются и цены на сырье. И потом наступает момент, когда вы просто больше не в состоянии справляться“.
"Я придерживаюсь мнения, что в настоящее время закрываются те места, владельцы которых устали работать в этом секторе".
Такого мнения придерживается основатель и генеральный директор Reval Café Рене Трейфельдт. За последние полгода в соцсетях появилось множество грустных публикаций о закрытии эстонских ресторанов и кафе. Журналистам все лаконично отвечают, что "бизнес уже нежизнеспособен". Эти компании смогли пережить пандемию коронавируса, но не справились с начавшимся в прошлом году ростом цен.