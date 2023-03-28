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28.03.2023, 07:00

По Эстонии прокатилась волна закрытий известных ресторанов. Что нас ждет дальше?

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  • "Электричество и всё остальное стало настолько дорогим, что мы должны были бы продавать эклеры по шесть евро".

  • "Люди, которые добились успеха в области общепита, – сумасшедшие. Цены и риски высокие, а вероятность успеха очень мала“.

  • "Когда растут цены на отопление и электроэнергию, увеличиваются и цены на сырье. И потом наступает момент, когда вы просто больше не в состоянии справляться“.

Хотя многие рестораны и кафе были вынуждены закрыться из-за повышения цен, эксперты прогнозируют хороший летний сезон и появление новых возможностей для развития бизнеса.
Хотя многие рестораны и кафе были вынуждены закрыться из-за повышения цен, эксперты прогнозируют хороший летний сезон и появление новых возможностей для развития бизнеса.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

"Я придерживаюсь мнения, что в настоящее время закрываются те места, владельцы которых устали работать в этом секторе".

Такого мнения придерживается основатель и генеральный директор Reval Café Рене Трейфельдт. За последние полгода в соцсетях появилось множество грустных публикаций о закрытии эстонских ресторанов и кафе. Журналистам все лаконично отвечают, что "бизнес уже нежизнеспособен". Эти компании смогли пережить пандемию коронавируса, но не справились с начавшимся в прошлом году ростом цен.

Трейфельдт считает, что существует целый ряд причин, почему так много заведений общественного питания были вынуждены закрыться. "Коронакризис, финансовые обязательства, вытекающие из кризиса, нехватка туристов, энергетический кризис, связанный с войной рост цен на товары, нехватка рабочей силы, снижение покупательной способности клиентов“, — перечисляет он. Трейфельдт добавляет, что в последние полгода рост цен остановился, чему, по его словам, способствовала стабилизация цен на энергоносители и сырьевые товары.

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