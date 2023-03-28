По Эстонии прокатилась волна закрытий известных ресторанов. Что нас ждет дальше?

Такого мнения придерживается основатель и генеральный директор Reval Café Рене Трейфельдт. За последние полгода в соцсетях появилось множество грустных публикаций о закрытии эстонских ресторан ов и кафе. Журналистам все лаконично отвечают, что "бизнес уже нежизнеспособен". Эти компании смогли пережить пандемию коронавируса, но не справились с начавшимся в прошлом году ростом цен.

Трейфельдт считает, что существует целый ряд причин, почему так много заведений общественного питания были вынуждены закрыться. "Коронакризис, финансовые обязательства, вытекающие из кризиса, нехватка туристов, энергетический кризис, связанный с войной рост цен на товары, нехватка рабочей силы, снижение покупательной способности клиентов“, — перечисляет он. Трейфельдт добавляет, что в последние полгода рост цен остановился, чему, по его словам, способствовала стабилизация цен на энергоносители и сырьевые товары.