Забастовка в Германии серьезно нарушила железнодорожное и авиасообщение

Отменены практически все рейсы в аэропортах Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майне, Штутгарта, а также аэропорта Кельн-Бонн. Аэропорт Берлина при этом продолжает работу, но вылет самолетов в указанные выше города отменен, пишет Deutsche Welle.

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn также сообщил об остановке движения поездов дальнего следования по всей стране. При этом в компании ожидают, что проблемы с движением поездов продолжатся и утром 28 марта. Не будет ходить и большинство пригородных поездов, так как их оператор, компания DB Regio, также присоединилась к стачке.

В ряде земель бастуют сотрудники общественного транспорта

В семи регионах Германии отменено движение части общественного транспорта. Речь идет о Баден-Вюртемберге, Баварии, Гессене, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце, Саксонии и Северном Рейне - Вестфалии. В регионах действует расписание движения автобусов на случай забастовки.

В масштабной забастовке примет участие и оператор автобанов Германии. В то же время компания отвергла опасения о закрытии тоннелей, сославшись на запланированные соглашения об аварийно-спасательных службах.

При этом организованные профсоюзами стачки почти всегда анонсируются заранее - ввиду этого они зачастую не являются оправданием для опоздания и „прогула работы“, согласно немецким законам.

Профсоюзы требуют прибавки не менее 500 евро в месяц

Ожидается, что в стачке примут участие около 350 тысяч работников транспорта. Профсоюзы хотят добиться для них увеличения заработной платы. Так, Verdi призывает увеличить зарплату работникам на 10,5 процента, причем не менее чем на 500 евро в месяц. Союз EVG выступает за повышение заработной платы работникам немецких железных дорог на 12 процентов, но не менее чем на 650 евро в месяц.