В Таллиннском аэропорту разъяснили, по каким причинам пассажиры просят вернуться на землю сразу после взлета

По словам руководителя проектов маркетинговых коммуникаций Таллиннского аэропорта Аэт Хярмаорг, подобные случаи, когда пассажиры в последний момент решают вернуться в пункт вылета, время от времени случаются. "Причины могут быть самыми разными, от страха перед полетом до различных проблем со здоровьем“, - сказала она.

„Однако с точки зрения аэропорта и других пассажиров важно, что если в последний момент пассажир захочет отказаться от полета, то самолет не взлетит до тех пор, пока багаж высадившегося пассажира не будет извлечен из самолета“, — отметила она. Таким образом сотрудникам аэропорта приходиться искать конкретные вещи среди багажа всех пассажиров, что требует времени и часто приводит к задержке рейса.