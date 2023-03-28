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28.03.2023, 10:00

Пассажир открыл дверь самолета за секунды до взлета и вышел через аварийный трап

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Delta
Delta
ФОТО: Tupungato | Shutterstock

Пассажир самолета авиакомпании Delta, направлявшегося из Лос-Анджелеса в Сиэтл, открыл дверь самолета за несколько секунд до взлета и был задержан полицией.

Инцидент произошел в международном аэропорту Лос-Анджелеса в прошлую субботу около 10:40 по местному времени, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

По словам очевидцев, самолет уже набирал скорость на взлетной полосе, когда один из пассажиров открыл дверь и потянул вниз рычаг. Бортпроводники попытались остановить его, но мужчине даже удалось развернуть надувной трап. Когда самолет вернулся к выходу на посадку, полиция задержала пассажира.

"Пассажиры пересели в другой самолет, приносим извинения за неудобства и задержку рейса“, — говорилось в сообщении FAA. Из-за случившегося рейс в Сиэтл был задержан на три часа.

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