Пассажир открыл дверь самолета за секунды до взлета и вышел через аварийный трап

Инцидент произошел в международном аэропорту Лос-Анджелеса в прошлую субботу около 10:40 по местному времени, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

По словам очевидцев, самолет уже набирал скорость на взлетной полосе, когда один из пассажиров открыл дверь и потянул вниз рычаг. Бортпроводники попытались остановить его, но мужчине даже удалось развернуть надувной трап. Когда самолет вернулся к выходу на посадку, полиция задержала пассажира.

"Пассажиры пересели в другой самолет, приносим извинения за неудобства и задержку рейса“, — говорилось в сообщении FAA. Из-за случившегося рейс в Сиэтл был задержан на три часа.