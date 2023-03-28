В Таиланде туристам начали выдавать красные и желтые карточки за нарушения

По его словам, иностранец, которого уличат в каких-либо нарушениях порядка, получит желтую карточку. Соответствующее уведомление поступит в посольство государства, гражданином которого он является. При этом турист сможет продолжить отдыхать на Пхукете, однако в следующий раз в Таиланд его не пустят по причине „неблагонадежности“.

Если во время своего отпуска он еще раз совершит какой-либо противоправный поступок, то получит уже красную карточку. Это приведет к немедленному выдворению туриста из страны.

Впрочем, Прапансак Прасансук в ходе своего выступления так и не уточнил конкретные нарушения, которые повлекут за собой получение желтых и красных карточек. Однако привел статистику, за какие действия иностранцы чаще всего попадают в поле зрения тайской полиции. В их числе езда на мопедах и мотоциклах без шлема, отсутствие водительских прав, а также работа в местном туристическом бизнесе без официального разрешения тайских иммиграционных властей.

Полиция призывает жителей провинции активно содействовать правоохранителям и сообщать о всех нарушениях закона иностранцами. Чиновники уверены, что таким образом смогут повысить туристическую привлекательность Пхукета.