Жители Эстонии стали больше путешествовать, однако до предпандемического уровня еще далеко

По словам аналитика Департамента статистики Сигрид Саагпакк, число поездок жителей Эстонии по сравнению с двумя предыдущими годами увеличилось, однако допандемический уровень еще не достигнут.

„Если в 2019 году было совершено 1,7 миллиона поездок с ночлегом за рубеж и 3,4 миллиона по стране, то в прошлом году за рубеж путешествовали чуть более миллиона раз. Количество поездок по Эстонии составило при этом 2,6 миллиона“, — сказала Саагпакк.

Поездки за рубеж стали короче, расходы увеличились

Самыми популярными странами назначения для путешествий в 2022 году были соседние страны: Финляндия и Латвия. В Финляндию в прошлом году было совершено 140 000 поездок, что на 68% больше, чем в предыдущем году. Жители Эстонии посетили Латвию 128 100 раз, т. е. в 2,5 раза больше, чем в 2021 году.

По сравнению с 2021 годом расходы жителей Эстонии на зарубежные поездки в среднем выросли на 15%. „Наибольшими были расходы на транспорт, размещение, а также питание и напитки. В основном жители Эстонии останавливались за рубежом в платном сегменте размещения. Если сравнивать данные с данными пары предыдущих лет, то бесплатные возможности размещения используются почти вполовину меньше, чем во время пандемии“, — отметила Саагпакк.

Среди совершенных в прошлом году зарубежных поездок 40% длились от 1 до 3 ночей, при этом в 2021 году было совершено больше продолжительных зарубежных поездок, которые длились от 4 до 7 ночей. „Все же можно отметить тенденцию, что жители Эстонии предпочитают зарубежные поездки, которые длятся до семи ночей. Доля зарубежных поездок, длящихся более семи ночей, в последние годы оставалась стабильно в пределах 20–30%“, — добавила Саагпакк.

Рабочих поездок по стране стало больше, однако они стали более затратными