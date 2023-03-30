От Стамбула до Лондона за 56 дней: как выглядит и сколько стоит самый длинный автобусный маршрут в мире

Побив нынешний рекорд самого длинного автобусного маршрута в мире – 6 200 км, принадлежащий перуанской компании Ormeño, поездка обещает стать мечтой любителей „медленного туризма“.

Что такое Adventures Overland?



Adventures Overland – это индийская туристическая компания, базирующаяся в Гургаоне, городе к юго-западу от Нью-Дели. Опираясь на „Тропу хиппи„ 50-70-х годов – популярное сухопутное путешествие из Европы через Стамбул в Азию – два владельца компании Санджай Мадан и Тушар Агарвал с 2012 года организуют необычные путешествия для всех желающих.

Их ежегодная поездка „Дорога в Лондон„ – это автопутешествие по разным странам с разной отправной точкой каждый год. Теперь эта концепция ляжет в основу нового эпического автобусного маршрута. Маршрут предполагалось запустить еще в 2020 году, но этому помешала пандемия и теперь „Автобус в Лондон„ (Bus to London) отправиться в путь в августе 2023 года.

В 2019 году участники „Дороги в Лондон“ начали свое путешествие в Индии, проехав через Юго-Восточную Азию, Китай, Ближний Восток и Европу. Автомобильное путешествие протяженностью 16 000 км заняло 50 дней и пересекло восемь часовых поясов.

Компания получила восторженные отзывы в социальных сетях. Один из пользователей Facebook написал, что это путешествие превратило его из туриста в путешественника: „Единственное слово, которое у меня есть – „потрясающе“. Это не поездка, это опыт“.

По словам другой участницы путешествия, этот отпуск оказался одним из самых ярких впечатлений в ее жизни.

Куда приведет вас 56-дневное автобусное путешествие?

Что же касается автобуса, то, стартовав в Стамбуле (Турция), он провезет путешественников через Балканы, Восточную Европу, страны Балтии, Скандинавию и Западную Европу.

Автобус посетит столицы восточной и центральной Европы, включая Софию в Болгарии, Белград в Сербии, Загреб в Хорватии, Любляну в Словении, Будапешт в Венгрии, Братиславу в Словакии, Прагу в Чехии и Варшаву в Польше, а также заедет в Освенцим.