ФОТО | По следам узкоколейки: захватывающий дух поход по Пелопоннесу

Необычный пешеходный маршрут входит в состав длинной пешеходной тропы Е4, протянувшейся по югу Европы от Испании до Кипра. Я с другом в Греции уже довольно давно, мы приехали, чтобы пройти по всему Пелопоннесу, следуя путеводителю Тима Сэлмона и Майкла Кулена Trekking in Greece: The Peloponnese and Pindos Way. Поход по железнодорожным путям мы начали в деревне Захлору, потому что авторы книги не включили Калавриту в маршрут.