На юге Германии протянули 450-метровый мост над водопадом

Водопад - понятие растяжимое и разнообразное. В списки таких природных достопримечательностей в Германии включают водопады, высота которых превышает полтора метра - помимо ряда прочих критериев. Таких здесь - около пяти сотен. Больше всего - в Альпах и Шварцвальде.

В число самых известных и часто посещаемых водопадов Шварцвальда входит 97-метровый Тодтнауэрский водопад (Todtnauer Wasserfall), он же - водопад Тодтнау, расположенный около одноименного воздушного курорта примерно в 30 километрах от Фрайбурга.

Водопад Тодтнау. Фотографии

Этот живописный водопад, возникший во время последнего ледникового периода, состоит из пяти ступеней. Первые две - небольшие, по несколько метров, затем - 12 метров, далее - 60-метровая главная ступень и последняя - четырехметровая.

Источник горного ручья, образующего этот водопад, находится в Шварцвальде на 1380-метровой высоте. Тодтнау расположен на высоте примерно в 660 метров.

Пешеходный мост Тодтнау

Ежегодно здесь бывает несколько сотен тысяч посетителей. До сих пор главная смотровая площадка находилась в нижней части водопада - в нескольких минутах ходьбы от автомобильной парковки около местечка Тодтнауберг на трассе L126.

В июне 2023 года здесь появится новая возможность полюбоваться этим удивительным зрелищем - будет введен в эксплуатацию пешеходный висячий мост Blackforestline Todtnau протяженностью 450 метров.

В 1987 году водопад Тодтнау был включен в список памятников природы и взят под охрану государства. В XVIII веке в здешних местах добывали серебряную руду. Рядом находилась одна из таких горных штолен - Ханглох (“Дыра в склоне“ - Hangloch), от которой происходит второе название этой достопримечательности Шварцвальда - Ханглохский водопад (Hangloch-Wasserfall).

Отметим также, что примерно в часе езды на машине от Тодтнау находится еще одна такая достопримечательность Шварцвальда - 160-метровый каскад водопадов на курорте Триберг - Triberger Wasserfälle.