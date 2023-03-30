Сотрудники службы безопасности аэропорта Хитроу объявили 10-дневную забастовку. British Airways отменяет более 300 рейсов

Сотрудники службы безопасности аэропорта Хитроу начнут 10-дневную забастовку 31 марта. В эти дни British Airlines сокращает расписание рейсов на пять процентов. Авиакомпания отменяет около 32 рейсов в день, в общей сложно в течение 10 дней будет отменено более 300 рейсов.

Генеральный секретарь Unite Шэрон Грэм обвинила работников аэропорта Хитроу в том, что они недоплачивают работникам аэропорта. При этом и исполнительный директор, и топ-руководители получают значительно более высокую заработную плату. Однако руководство аэропорта Хитроу считает, что оплата труда сотрудников службы безопасности является справедливой. По данным профсоюза, сотрудники службы безопасности аэропорта Хитроу получают 24 000 фунтов стерлингов (27 400 евро) в год.

British Airways выразили сожаление по поводу того, что им пришлось внести коррективы в расписание рейсов. „Мы принесли извинения клиентам, чьи планы поездок были затронуты, и предложили возможность перебронировать рейс или получить возмещение“, — сказал представитель авиакомпании.

Профсоюз предупредил о возможных длинных очередях. „Забастовка вызовет сбои и задержки в аэропорту Хитроу в течение всего пасхального периода“, — сказал Уэйн Кинг, региональный координатор Unite. В аэропорту заявили, что у них есть план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы аэропорт оставался открытым.

Среди бастующих сотрудников службы безопасности есть ответственные за проверку грузов, поступающих в аэропорт. Персонал аэропорта должен быть передислоцирован из других районов. Это, в свою очередь, может привести к увеличению очередей.