Lux Express будет ездить из Тарту в Ригу три раза в день

Также добавится один рейс по маршруту Рига-Тарту, отправляющийся в 14:15 из Рижского автовокзала (13:30 из Рижского аэропорта). Это изменение позволит увеличить количество ежедневных рейсов между Тарту и Ригой до трех в каждом направлении.

По словам руководителя международного бизнеса Lux Express Райта Реммеля, увеличение количества рейсов между Тарту и Ригой делает путешествие менее напряженным для человека, отправляющегося из Тарту: „Возможность доехать на автобусе прямо в аэропорт Риги и вернуться оттуда после поездки напрямую домой – гораздо более удобное решение, чем ехать через Таллинн или на личном автомобиле“.

Время в пути по расписанию из Тарту в Ригу составляет 3 часа 40 минут (3.50-3.55 при отправлении в часы пик). Время в пути из Тарту в Рижский аэропорт, в зависимости от времени выезда, составляет 4 часа 25 минут. Автобусы также останавливаются в Валга, а некоторые отправления – в Валмиера (Латвия).

Вице-мэр Тарту Раймонд Тамм сказал, что хорошее транспортное сообщение с Ригой и аэропортом чрезвычайно важно для Тарту и, в целом, для всей Южной Эстонии, учитывая интересы как деловых людей, так и туристов. „Конечно, для наших иностранных гостей очень важны и более широкие возможности добраться до Тарту; улучшение внешних сообщений особенно необходимо, поскольку в следующем году Тарту станет культурной столицей Европы, и мы ожидаем, что в программе примет участие большое количество иностранных гостей“, – добавил Тамм.

Вице-мэр подчеркнул, что более частое автобусное сообщение с Ригой станет возможным благодаря эффективному сотрудничеству между городом Тарту и Lux Express, и выразил надежду, что возможность комфортной поездки на автобусе будет хорошо воспринята пассажирами.

График движения Тарту-Рига с 1 апреля:

Тартуский автовокзал -> Рига 05:25, 09:05, 18:30

Рижский автовокзал -> Тарту 09:00, 14:15, 18:45

Отправления из аэропорта Риги: 13:30, 17:45

* останавливается в Рижском аэропорту