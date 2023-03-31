Египет планирует ввести пятилетнюю туристическую визу для граждан 180 стран
Власти Египта планируют ввести пятилетнюю туристическую визу для граждан 180 стран, чтобы стимулировать развитие туризма, сообщает Interfax со ссылкой на газету Egyptian Streets.
„В целях стимулирования развития туризма министерство туризма и древностей Египта планирует выдавать многократные туристические визы для граждан 180 стран. Предполагается, что виза будет действовать в течение пяти лет, ее стоимость составит $700“, — пишет издание.
Как отмечает газета, если у туристов есть действующая виза, то они все равно могут получить пятилетнюю турвизу в аэропортах Египта.
Власти рассчитывают привлекать в Египет больше туристов из Китая, Индии и Турции, они смогут получить въездные визы в египетских портах, даже если прибывают как самостоятельные путешественники. Также республика заинтересована в туристах из США, Великобритании и стран Шенгенского соглашения.
Сейчас однократную визу в Египет можно получить онлайн за $25, она позволяет находиться в стране до 30 дней. Стоимость 90-дневной многократной визы – $60, максимальный срок пребывания также ограничен месяцем.
Новая мера властей направлена на привлечение в Египет туристов со всего мира. Ежегодно планируется увеличивать количество туристов на 30%, а к 2028 году турпоток в республику должен достичь 30 млн.
Ранее в марте министр туризма и древностей Египта Ахмед Исса заявил, что в 2022 году страну посетили 11,7 млн туристов.